انطلاق دورة تدريبية بعنوان “الفن في القيادة الإدارية”

بنغازي 22 يوليو 2019 (وال)- نظّم مكتب الشباب والرياضة بنغازي، دورة تدريبية بعنوان “الفن في القيادة الإدارية”.

هذا وقد انطلقت الدورة التدريبية مساء أمس الأحد، بمقر مركز المتفوقين والموهوبين بنغازي، بتنظيم من مكتب الشباب والرياضة بالتعاون مع جمعية الأندية الرياضية للأعمال الخيرية.

وقال مدير مكتب الشباب والرياضة بنغازي المحاضر في علم النفس الرياضي الدكتور فرج نجم – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية- إن “هذه الدورة تعد من الدورات النادرة على صعيد مدينة بنغازي، ونحن بحاجة لمثل هذه الدورات، لرفع كفاءة القادة المسؤولين على الموظفين في جميع التخصصات، لمعرفة دورهم والصفات الشخصية اللازم توفرها لديهم، وتجنب السلبيات التي يقعون فيها”.

وأشار نجم إلى أن الفترة القادمة ستكون هناك دورة للمصايف، لشريحة الشباب المهملة للأسف الشديد، وستكون على ثلاث مستويات الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وأوضح نجم أن شريحة المعاقين سيكون لها النصيب في هذه الدورة، كما ستكون هناك دورة للفتيات، في مجال الحياكة بعد الاتفاق مع أحد المشاغل، الذي أبدى استعداده لتعليم أسياسات الحياكة والتطريز.

وأضاف نجم أن مكتب الشباب والرياضة قد تحصل على مكان خاص به، سيتم صيانته قريبًا لمباشرة مكتب الشباب والرياضة بنغازي مهامه من مقره الجديد. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال