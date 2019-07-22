بمناسبة عيد الأضحى مركزي..البيضاء يخصص سيولة نقدية لمصارف المنطقة الشرقية والجنوبية

أخبار ليبيا24

ذكر رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضلء رمزي آغا اليوم الإثنين أنه تم تخصيص ثلاثمائة وسبعة وسبعون مليون دينارسيولة نقدية لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية.

وأوضح آغا أنه نظرا لتوفر السيولة لبعض فروع المصارف دون الأخرى فلقد تقرر ترك مسألة توزيع السيولة على فروع المصارف لإدارتها.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه سيتم البدء في توزيع السيولة على المصارف ابتداء من الأربعاء المقبل 24/7/2019 هذا وستباشر فروع المصارف بفتح أبوابها للمواطنين اعتبارا من يوم الأحد 28-7-2019.

وأفاد آغا أن السيولة المخصصة موزعة كالتالي:

الوحدة 90 مليون دينار

الجمهورية 80 مليون دينار

التجاري الوطني 80 مليون دينار

الصحاري 35 مليون دينار

شمال أفريقيا 30 مليون دينار

التجارة والتنمية 50 مليون دينار

المتوسط 4 مليون دينار

الإجماع العربي 4 مليون دينار

الزراعي 4 مليون دينار

وأوضح رئيس اللجنة أنه تم أيضًا تخصيص ثمانون مليون دينار سيولة لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية، لافتا إلى أن السيولة المخصصة موزعة كالتالي:

التجاري الوطني. 24 مليون دينار

الجمهورية. 21 مليون دينار

الوحدة. 3 مليون دينار

شمال أفريقيا 20 مليون دينار

الصحارى. 12 مليون دينار

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