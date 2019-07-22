اتحاد الكرة مُطالب بالاستعداد لتصفيات الكان

أعلن على هامش اختتام أمم أفريقيا مصر 2019 عن نتائج قرعة تصفيات النسخة القادمة من البطولة القارية التي ستقام في الكاميرون 2021 وكشف النقاب عن مجموعة منتخبنا الوطني والتي تضم تونس وتنزانيا وغينيا الاستوائية.

وغالبا ما تكون التحضيرات للبطولات القارية على امتداد الموسم الكروي، مع الاعتماد الكامل على جاهزية اللاعبين من خلال الدوري المحلي أو الأسماء المحترفة خارج البلاد، لكن وسط ما يجري في ليبيا من أوضاع أمنية وتوقف للنشاط الكروي الذي سيعود لسالف عهده في شهر سبتمبر المقبل ستكون التجهيزات لهذا الحدث الغالي على قدم وساق وسيحاول اتحاد كرة القدم تعويض كل ما فات لتفادي ما حصل إبان التصفيات المنصرمة حيث فوت المنتخب التأهل في الرمق الأخير أمام جنوب أفريقيا بوضع الرزنامة مبكرا وتحديد موقع المباريات الرسمية والمواجهات الودية وكل ما يلزم لتجنب مفاجآت اللحظات الأخيرة.

وستساعد عدة عوامل الطاقم الفني لفرسان المتوسط ليكونوا متفائلين من جديد ويدخلوا هذه المغامرة واضعين التأهل نصب أعينهم من أبرزها اللاعبون الليبيون المحترفون نذكر منهم سند الورفلي وأحمد بن علي ومحمد صولة وحمدو الهوني وغيرهم ولا ننسى بطولة أفريقيا للمحليين التي تشارك فيها ليبيا والتي ستضخ دماء جديدة في عناصرنا الوطنية وتعود بهم لأجواء المنافسات مما يجعل الأمر كاملا متكاملا بين من هم في الداخل ومن في الخارج.

الآن وبعد الكشف عن هوية الخصوم في المجموعة العاشرة لم يبق سوى الاستعداد والتحضير مع المدير الجديد القديم جلال الدامجة والوقوف على كل صغيرة وكبيرة.

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