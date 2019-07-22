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اختتام دوري المستقبل للخماسيات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أسدل الستار رسميا على دوري المستقبل لكرة القدم الخماسية بإجراء المباراة النهائية في مدينة الجميل حيث جمعت فريق الأصدقاء ونظيره الصداقة في أجواء احتفالية وحضور جماهيري غفير.

واتسمت المواجهة في دقائقها الأولى بالحذر الشديد فطالت فيها فترة جس النبض لأكثر من 9 دقائق حتى جاء الهدف الأول للأصدقاء بتسديدة أرضية بقدم اللاعب مروان المحروق عندها تحرك الصداقة فخرج وتخلى عن انكماشه في المنطقة الدفاعية فحاول في أكثر من مرة الوصول لشباك المعلول حتى جاء هدف التعادل من كرة ثنائية بين جمال الرجباني وسمير بوشويقير ليتمكن الأخير من معادلة النتيجة والتي انتهت بها دقائق الشوط الأول.

ولم يتغير شيء الشوط الثاني، هجمة من هنا وأخرى من هناك دون اهتزاز الشباك ويرجع ذلك لبراعة الحارسين السويري والمعلول لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، ليأتي حسم التتويج بود الأميرة من علامة ركلات الترجيح التي ابتسمت للصداقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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