اخبار الرياضة

دورة تأهيلية لمدربي الجودو بطرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل ولليوم الثالث على التوالي الدورة الأولى لإعداد وتأهيل المدربين الجدد بلعبة الجودو والتي ينظمها الاتحاد الليبي للجودو وبإشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعات طرابلس والزاوية والمرقب.

وتقام الدورة بصالة المنتخبات الوطنية للجودو في المدينة الرياضية بطرابلس بمشاركة عدة مدربين من طرابلس والمنطقة الغربية.

ويتلقى المتدربون دروسا ومحاضرات بالعديد من الجوانب مثل علم التدريب الرياضي والتغذية والإصابات الرياضية والإسعافات الأولية والألعاب الصغيرة في التدريب.

وتختتم هذه الدورة يوم الخميس المقبل بإجراء اختبارات نظرية وعملية لتقييم كفاءات المدربين ومدى استيعابهم لما تلقوه من محاضرات مفيدة وقيمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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