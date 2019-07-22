لأول مرة.. دورة في لعبة الرماية للعنصر النسائي

أخبار ليبيا24- خاص

أقامت منظمة الجمانة للتدريب الرياضي وتطوير المرأة دورة في تعليم أساسيات لعبة الرماية بالخرطوش بحضور أكثر من 8 مشاركات وتعتبر هذة الدورة هي الأولى في ليبيا للعنصر النسائي.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة منظمة الجمانة للتدريب الرياضي وتطوير المرأة سعيدة القطراني أن الدورة تواصلت ليومين يوم نظري ويوم عملي.

وأضافت القطراني لـ”أخبار ليبيا 24″ أن المشاركة تعتبر جيدة خاصة وأنها الأولى من نوعها، مقدمة الشكر لنادي بنغازي للرماية الذي تعاون مع المنظمة خلال الدورة.

وألقى المحاضرات خلال الدوري المدرب عادل العوامي حيث تم التعريف بلعبه الرماية وقوانينها وأنواعها.

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