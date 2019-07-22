لإنهاء الجدل..خارجية المؤقتة تؤكد تبعية الطائرة الحربية التي هبطت في تونس

أخبار ليبيا24

بعد تضارب الأنباء وكثرة الإشاعات، أكدت وزارة الخارجية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة اليوم الإثنين أن الطائرة الحربية التي هبطت على طريق عام في إحدى الولايات التونسية تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها تحصلت “أخبار ليبيا24” على نسخة منه أن الطائرة من نوع l-39 كانت في مهمة استطلاعية دورية وتعرضت لخلل فني أدى إلى هبوطها اضطراريًا في منطقة بن غزيل من معتمدية مدنين شمال تونس.

وأفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنها على تواصل مع السلطات التونسية لضمان استرجاع الطيار والطائرة بأمان إلى أرض الوطن.

وكانت الأنباء تضاربت منذ صباح اليوم الإثنين عقب هبوط طائرة حربية ليبية على طريق عام في في منطقة بن غزيل من معتمدية مدنين شمال تونس ورجح البعض أن الطائرة تابعة للكلية الجوية مصراتة فيما أكد الطرف الآخر أنها تتبع للقيادة العامة للقوات المسلحة.

وخلال معارك القوات المسلحة ضد القوات التابعة لحكومة الوفاق تم إسقاط أكثر من طائرة من نفس النوع L-39 آخرها كان في مطلع يوليو الجاري ومقتل قائديها حيث سقطت بالقرب من مدينة ترهونة بعد استهدافها بالمضادات الأرضية خلال محاولتها قصف مواقع داخل المدينة.

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