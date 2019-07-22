رونار يستقيل من “أسود الأطلس”

قدم الفرنسي هيرفي رونار استقالته رسميا من تدريب المنتخب المغربي بعد المشاركة المخيبة في بطولة أمم أفريقيا التي احتضنتها مصر.

وأوضح رونار في بيان نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل بأنه يحترم العقد المبرم بينه وبين الاتحاد المغربي لكن قراره هو الابتعاد عن المنتخب المغربي ، موجها شكره لكل من سانده وسهل مهمته على رأس الطاقم الفني ، مؤكدا أن القرار تم اتخاذه قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا

وتأتي استقالة رونار بعد أحد وأربعين شهرا من تسلمه مهام تدريب أسود الأطلس حيث قادهم للوصول إلى نهائيات كأس العالم لكن المشاركة الأخيرة في كأس الأمم الأفريقية كانت مخيبة لآمال الكرة المغربية بعد الخروج من دور الستة عشر أمام منتخب بنين.

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