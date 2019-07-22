اخبار الرياضة

رونار يستقيل من “أسود الأطلس”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدم الفرنسي هيرفي رونار استقالته رسميا من تدريب المنتخب المغربي بعد المشاركة المخيبة في بطولة أمم أفريقيا التي احتضنتها مصر.

وأوضح رونار في بيان نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل بأنه يحترم العقد المبرم بينه وبين الاتحاد المغربي لكن قراره هو الابتعاد عن المنتخب المغربي ، موجها شكره لكل من سانده وسهل مهمته على رأس الطاقم الفني ، مؤكدا أن القرار تم اتخاذه قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا

وتأتي استقالة رونار بعد أحد وأربعين شهرا من تسلمه مهام تدريب أسود الأطلس حيث قادهم للوصول إلى نهائيات كأس العالم لكن المشاركة الأخيرة في كأس الأمم الأفريقية كانت مخيبة لآمال الكرة المغربية بعد الخروج من دور الستة عشر أمام منتخب بنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك