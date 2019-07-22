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كبرى الأندية ترفض بيل والرحيل عن أوروبا يلوح في الأفق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت صحيفة آس الاسبانية أن هناك أنباء شبه مؤكدة أن ناد صيني تواصل مع ريال مدريد من أجل التفاوض في جلب غاريث بيل إلى صفوفه.

وكان زيدان المدير الفني للملكي قد عبر عن رغبته الشديدة في مغادرة الويلزي وقال بالحرف الواحد” إذا كان رحيله غدا سيكون أفضل”.

وأكدت آس أن المفاوضات مع الفريق الصيني وصلت إلى مراحل متقدمة  وربما يذهب بيل إلى آسيا خلال الانتقالات الصيفية الحالية .

هذا وكان الميرنغي قد عرض خدمات المهاجم على عدة أندية كبرى منها باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيان وبايرن ميونيخ الألماني لكنه لم يتلق ردا إيجابيا وقوبل بالرفض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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