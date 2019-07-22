كبرى الأندية ترفض بيل والرحيل عن أوروبا يلوح في الأفق

ذكرت صحيفة آس الاسبانية أن هناك أنباء شبه مؤكدة أن ناد صيني تواصل مع ريال مدريد من أجل التفاوض في جلب غاريث بيل إلى صفوفه.

وكان زيدان المدير الفني للملكي قد عبر عن رغبته الشديدة في مغادرة الويلزي وقال بالحرف الواحد” إذا كان رحيله غدا سيكون أفضل”.

وأكدت آس أن المفاوضات مع الفريق الصيني وصلت إلى مراحل متقدمة وربما يذهب بيل إلى آسيا خلال الانتقالات الصيفية الحالية .

هذا وكان الميرنغي قد عرض خدمات المهاجم على عدة أندية كبرى منها باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيان وبايرن ميونيخ الألماني لكنه لم يتلق ردا إيجابيا وقوبل بالرفض.

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