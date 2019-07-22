الخطيب لـ218: مشاركة ليبيا مهمة بالبطولة العربية للشطرنج

أكد رئيس لجنة الحكام بالبطولة العربية للفئات العمرية للشطرنج علي الخطيب بأن المشاركة الليبية في البطولة لها أثر إيجابي لعودة ليبيا إلى منافسات الشطرنج العربي بقوة على صعيد الشطرنجيين والتحكيم.

وأوضح الحكم الدولي لقناة 218 أن مشاركة ليبيا مهمة بالبطولة حيث تعتبر بادرة أمل لعودة الشطرنجيين الليبيين في جل البطولات العربية والدولية بقوة كما كانت سابقاً.

وأشاد الخطيب بالتنظيم الجيد على مستوى التحكيم في البطولة مايدل على اهتمام وحرص الاتحاد الأردني للعبة.

وأشار الخطيب بأن المشاركة في البطولة ضمت 262 لاعباً ولاعبة يشاركون من 16 دولة عربية استثنائياً لأول مرة في تاريخ البطولة العربية.

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