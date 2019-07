ظهرت مؤخراص رغبة نادي إنتر ميلان الإيطالي بالحصول على خدمات الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث قدم نادي إنتر ميلان عرضاً أولياً تضمن ضم المهاجم البلجيكي على سبيل الإعارة موسمين بقيمة عشرة ملايين يورو، مع الالتزام بضمه بعقد نهائي مقابل 60 مليون يورو، تدفع على عامين.

وكان يمنّي النادي الإيطالي النفس بالحصول على الموافقة، إلا أن العرض لم يتناسب مع طموحات الشياطين الحمر.

هذا ويرغب نادي يونايتد بالحصول على حوالي 80 مليون يورو قبل الموافقة على التخلي عن اللاعب البالغ 26 عاماً، وكان النادي الإيطالي يمنّي النفس بالحصول على الموافقة السبت خلال لقاء الفريقين في مباراة ودية.

ولم يشارك لوكاكو في أي من لقاءات يونايتد الودية حتى الآن، وغاب عن اللقاء الذي فاز فيه فريقه السبت على إنتر بهدف وحيد ضمن بطولة الكأس الدولية التي تقام في الولايات المتحدة.

The post مساعي إنتر ميلان للاستفادة من خدمات لوكاكو تبوء بالفشل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا