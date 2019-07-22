“أبوظبي للشطرنج” يرغب بالتعاون مع الاتحاد الليبي

دعا رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة الإماراتي حسين الخوري، إلى الاهتمام بالناشئين لدعم الشطرنج العربي في سعي تطوير البطولات العربية مستقبلاً .

واعتبر الخوري في تصريحات لـ218 أن الاهتمام بالقاعدة يعد أهم أهداف البطولات العربية حيث يشارك نادي أبوظبي للشطرنج التابع للاتحاد الإماراتي للعبة بالبطولة العربية للفئات العمرية.

وأوضح الخوري أن نادي أبوظبي للشطرنج يبدي رغبته في التعاون مع الاتحاد الليبي للعبة من أجل تطوير الشطرنج الليبي من ناحية الدورات التدريبة والبطولات.

ويشارك نادي أبو ظبي للشطرنج في البطولة العربية للفئات العمرية والتي تحتضنها العاصمة الأردنية عمان في الفترة من 19 حتى 27 من يوليو الجاري.

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