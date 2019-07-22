رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات شحن خام الشرارة من ميناء الزاوية

أخبار ليبيا24

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها رفعت حالة القوّة القاهرة عن عمليات شحن خام الشرارة من ميناء الزاوية، وذلك بعد النجاح في إعادة فتح الصمام الذي تم إقفاله بخط شحن النفط من حقل الشرارة الى ميناء الزاوية.

وأضافت المؤسسة أنه تم مساء أمس الأحد فتح الصمام رقم (13)، والذي قامت مجموعة مجهولة الهوية بإغلاقه يوم الجمعة الماضي.

وأشارت المؤسسة إلى أن الفرق الفنية التابعة لكلّ من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية قامت بإجراء اختبارات على طول مسار الخطّ للتأكّد من أنّ كلّ الصمامات تعمل بشكل طبيعي.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنّه قد تمّ استئناف عمليات الإنتاج ومختلف العمليات النفطية الأخرى على تمام الساعة 04:27 من صباح اليوم.

وجدّدت المؤسسة إدانتها لهذا العمل التخريبي، والذي لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنه وتواصل السلطات المعنية بحثها عن مرتكبي هذا الفعل المشين.

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