عروض احترافية من مصر وتونس تغازل العبيدي

ذكرت مصادر مقربة من لاعب الأهلي بنغازي الشامخ العبيدي أن أندية من مصر وتونس ترغب في الظفر بخدماته لتعزيز صفوفها الموسم المقبل.

وأوضحت المصادر لـ218 أن اللاعب لم يتخذ قراره بعد حول احترافه من عدمه إذ ينتظر تواصله مع إدارة الأهلي بنغازي التي أبدت نيتها تجديد عقدها الذي انتهى في الأيام القليلة الماضية.

ويركز متوسط ميدان الأهلي بنغازي على تجربته الحالية رفقة المنتخب الوطني للاعبين المحليين الذي يعسكر في المغرب ومن المقرر أن يواجه تونس شهر سبتمبر القادم ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا اللاعبين المحليين أثيوبيا 2020

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