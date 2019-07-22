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عروض احترافية من مصر وتونس تغازل العبيدي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت مصادر مقربة من لاعب الأهلي بنغازي الشامخ العبيدي أن أندية من مصر وتونس ترغب في الظفر بخدماته لتعزيز صفوفها الموسم المقبل.

وأوضحت المصادر لـ218 أن اللاعب لم يتخذ قراره بعد حول احترافه من عدمه إذ ينتظر تواصله مع إدارة الأهلي بنغازي التي أبدت نيتها تجديد عقدها الذي انتهى في الأيام القليلة الماضية.

ويركز متوسط ميدان الأهلي بنغازي على تجربته الحالية رفقة المنتخب الوطني للاعبين المحليين الذي يعسكر في المغرب ومن المقرر أن يواجه تونس شهر سبتمبر القادم ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا اللاعبين المحليين أثيوبيا 2020

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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