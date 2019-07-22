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الككلي لـ218: ثقتنا كبيرة في لاعبي النصر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدرب فريق النصر محمد الككلي إن تركيزهم كجهاز فني للفريق سيرتكز هذه الفترة على رفع معدل اللياقة للفريق الذي يستعد لتمثيل ليبيا في منافسات دوري أبطال أفريقيا شهر أغسطس القادم.

وأكد الككلي في تصريحات خاصة لـ”218″، صعوبة التجهيزات في المرحلة الحالية نظرا لضيق الوقت لكنه يثق في التوقيت ذاته بقوة اللاعبين وتجاوزهم للمرحلة الحالية بأفضل صورة ممكنة.

وسيواجه النصر في مباريات الدور التمهيدي نظيره تيمبي موكاف من أفريقيا الوسطى وفي حال استطاع التأهل للدور المقبل فإنه سيلاقي بنسبة كبيرة فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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