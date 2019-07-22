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الطلحي لـ218: نسعى لخلق روح قتالية للنصر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب حارس مرمى فريق النصر فتحي الطلحي المنتدب حديثا من فريق التحدي عن سعادته الغامرة بتجربته الجديدة التي يتمنى أن ينجح خلالها في إسعاد المشجعين خاصة وأنه سيخوض التجربة الأولى له في المعترك الأفريقي حينما يواجه النصر تيمبي موكاف من أفريقيا الوسطى لحساب الدور التمهيدي ببطولة أبطال أفريقيا.

وأوضح الطلحي لـ”218″ أنه سيسعى جاهدا رفقة زملائه والجهاز الفني والإداري لخلق روح قتالية تسهم في تأهل النصر للأدوار المقبلة من البطولة والاستعداد لبداية المغامرة المحلية الموسم المقبل.

ومثل النصر الموسم الماضي ليبيا في دوري الأبطال وخرج من الدور 32 على يد حوريا كوناكري الغيني بعد فوزه ذهابا بـ3-0 وخسارته إيابا بـ6-2.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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