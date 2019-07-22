الطلحي لـ218: نسعى لخلق روح قتالية للنصر

أعرب حارس مرمى فريق النصر فتحي الطلحي المنتدب حديثا من فريق التحدي عن سعادته الغامرة بتجربته الجديدة التي يتمنى أن ينجح خلالها في إسعاد المشجعين خاصة وأنه سيخوض التجربة الأولى له في المعترك الأفريقي حينما يواجه النصر تيمبي موكاف من أفريقيا الوسطى لحساب الدور التمهيدي ببطولة أبطال أفريقيا.

وأوضح الطلحي لـ”218″ أنه سيسعى جاهدا رفقة زملائه والجهاز الفني والإداري لخلق روح قتالية تسهم في تأهل النصر للأدوار المقبلة من البطولة والاستعداد لبداية المغامرة المحلية الموسم المقبل.

ومثل النصر الموسم الماضي ليبيا في دوري الأبطال وخرج من الدور 32 على يد حوريا كوناكري الغيني بعد فوزه ذهابا بـ3-0 وخسارته إيابا بـ6-2.

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