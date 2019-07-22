العزابي لـ218: البلجيكي مارتن يصل الليلة ليقود الاتحاد

قال رئيس اللجنة التسييرية بنادي الاتحاد صلاح العزابي إن المدرب البلجيكي إيفان مارتن يصل الليلة للعاصمة طرابلس من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي يتأهب لخوض المغامرة الأفريقية حينما يواجه الجيش الوطني من النيجير في منافسات الكونفدرالية الأفريقية.

ولم يخفِ العزابي في تصريحاته الخاصة لـ218، صعوبة المرحلة التي تمر بها الرياضة إجمالا نظرا لتوقف النشاط الرياضي وتأثر اقتصاد البلاد عامة.

وحول الأخبار التي نشرت في الساعات الماضية والتي أشارت لفسخ عقد اللاعب أيوب حمدي فور انتقاله للاتحاد قادما من أبوسليم فند العزابي هذه الأخبار قائلا إن المرحلة الحالية تزخر بالإشاعات التي تخدم الصالح العام لنادي الاتحاد والكرة الليبية إجمالا.

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