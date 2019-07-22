اخبار الرياضة

العزابي لـ218: البلجيكي مارتن يصل الليلة ليقود الاتحاد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس اللجنة التسييرية بنادي الاتحاد صلاح العزابي إن المدرب البلجيكي إيفان مارتن يصل الليلة للعاصمة طرابلس من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي يتأهب لخوض المغامرة الأفريقية حينما يواجه الجيش الوطني من النيجير في منافسات الكونفدرالية الأفريقية.

ولم يخفِ العزابي في تصريحاته الخاصة لـ218، صعوبة المرحلة التي تمر بها الرياضة إجمالا نظرا لتوقف النشاط الرياضي وتأثر اقتصاد البلاد عامة.

وحول الأخبار التي نشرت في الساعات الماضية والتي أشارت لفسخ عقد اللاعب أيوب حمدي فور انتقاله للاتحاد قادما من أبوسليم فند العزابي هذه الأخبار قائلا إن المرحلة الحالية تزخر بالإشاعات التي تخدم الصالح العام لنادي الاتحاد والكرة الليبية إجمالا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك