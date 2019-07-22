إبراهيموفيتش يتسبب في إصابة المنير

شهد ديربي مدينة لوس انجلوس لحساب الجولة 21 من الدوري الأميركي إصابة لاعبنا الدولي محمد المنير بعد تدخل عنيف من النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش.

وانتهى الديربي الذي جمع بين لوس انجلوس اف سي فريق النجم الليبي المنير أمام غريمه لوس انجلوس غالكسي لصالح الأخير بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين وأحرز ثلاثية غالكسي ابرهيموفيتش.

وأثبتت الكشوفات إصابة المنير بكسر في الجمجمة ولم يعلن لوس انجلوس اف سي حتى الآن عن فترة غياب الدولي الليبي عن الملاعب.

وكان المنير قد قدم مستويات كبيرة في الجولات الماضية وساهم في محافظة فريقه على صدارة المجموعة الغربية للدوري الأميركي.

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