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إبراهيموفيتش يتسبب في إصابة المنير

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد ديربي مدينة لوس انجلوس لحساب الجولة 21 من الدوري الأميركي إصابة لاعبنا الدولي محمد المنير بعد تدخل عنيف من النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش.

وانتهى الديربي الذي جمع بين لوس انجلوس اف سي فريق النجم الليبي المنير أمام غريمه لوس انجلوس غالكسي لصالح الأخير بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين وأحرز ثلاثية غالكسي ابرهيموفيتش.

وأثبتت الكشوفات إصابة المنير بكسر في الجمجمة ولم يعلن لوس انجلوس اف سي حتى الآن عن فترة غياب الدولي الليبي عن الملاعب.

وكان المنير قد قدم مستويات كبيرة في الجولات الماضية وساهم في محافظة فريقه على صدارة المجموعة الغربية للدوري الأميركي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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