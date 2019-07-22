الثلبة مع النصر لموسم جديد

اتفقت إدارة نادي النصر مع المدافع حامد الثلبة لاستمراره مع الفريق لمدة موسم جديد بعد الأخبار التي وردت الفترة الماضية عن رغبته في عدم تجديد عقده واختيار وجهة جديدة.

وأوضح مصدر خاص لـ218 أن اللاعب قد التحق بتدريبات الفريق وسيكون جاهزا لقيادة خط الدفاع في المعترك الأفريقي الذي سينطلق الأيام القليلة المقبلة عندما يواجه النصر تيمبتي موكاف من أفريقيا الوسطى لحساب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيغادر الفريق خلال الأيام القليلة القادمة إلى العاصمة المصرية القاهرة للدخول في معسكر مغلق يسبق مواجهته الأولى التي ستقام في أغسطس المقبل.

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