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الثلبة مع النصر لموسم جديد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتفقت إدارة نادي النصر مع المدافع حامد الثلبة لاستمراره مع الفريق لمدة موسم جديد بعد الأخبار التي وردت الفترة الماضية عن رغبته في عدم تجديد عقده واختيار وجهة جديدة.

وأوضح مصدر خاص لـ218 أن اللاعب قد التحق بتدريبات الفريق وسيكون جاهزا لقيادة خط الدفاع في المعترك الأفريقي الذي سينطلق الأيام القليلة المقبلة عندما يواجه النصر تيمبتي موكاف من أفريقيا الوسطى لحساب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيغادر الفريق خلال الأيام القليلة القادمة إلى العاصمة المصرية القاهرة للدخول في معسكر مغلق يسبق مواجهته الأولى التي ستقام في أغسطس المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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