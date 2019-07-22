“روما” لـ218: توقف “الممتاز” سبب احترافي

قال اللاعب الدولي الليبي سالم روما، إنه قبل بعرض نادي حرس الحدود المصري وذلك لتوقف الدوري الليبي، معربا عن رغبته في اللعب بشكل مستمر وهذا ما جعله ينظم إلى الدوري المصري خاصة أن الدوري الممتاز يعاني من تقطعات كما أنه توقف مؤخرا بسبب الأحداث الدائرة في طرابلس.

وعبر “روما” عن استيائه من تدني مستوى الدوري الليبي، إذ قال إنه عند انضمام أي لاعب محلي إلى أي دوري عربي ومنه الدوري المصري يطلب منه إجراء اختبار للوقوف على إمكانياته نظرا لابتعاد الدوري عن أنظار المهتمين بالكرة العربية.

وأضاف لاعب النصر والاتحاد السابق أن توقف الدوري الممتاز من أربعة أشهر أثر عليه كثيرا حتى من ناحية التمارين حيث وجد صعوبة في استئناف التدريبات.

وأشاد سالم لاوما بإمكانيات طارق العشري وقال إنه لم يتدرب معه من قبل لكنه من خلال تجربته في الدوري الليبي أصبح يعرفه جيدا.

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