الهرام لـ218: أطمح لتمثيل ألوان المنتخب الوطني

قال لاعب النصر السابق أحمد الهرام، المعروف بـ”الكوري”، إنه سعيد بتجربته الاحترافية الأولى، مضيفا أنه تلقى عدة عروض من الدوري التونسي والمصري لكنه اختار نادي حرس الحدود.

وعن المنتخب الوطني، ذكر الهرام في تصريحات لقناة “218” أنه لم يسبق أن تم استدعاؤه لـ”فرسان المتوسط”، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده في هذه التجربة ليحصل على فرصة تمثيل ألوان المنتخب الوطني في قادم المسابقات.

واختتم أحمد الهرام تصريحاته بأنه متفائل بمشاركة النصر في دوري أبطال أفريقيا خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه الموسم الماضي.

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