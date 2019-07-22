الاجتماع الثاني لرابطة كرة اليد في بلدية الزاوية

الزاوية 22 يوليو 2019 (وال) – عقد في قاعة الاجتماعات بمكتب الثقافة والمجتمع المدني بنادي الوطن بابوعيسي في بلدية الزاوية الاجتماع الثاني لرابطة كرة اليد وبحضور أعضاء الرابطة من الأجيال المختلفة من الذين مارسوا اللعبة.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية القاءها أحد أعضاء اللجنة الإدارية مرحبا فيها بكل الأعضاء ومؤكدا على أهمية الاجتماع وحيا كل الحضور على التزامهم وانضباطهم وجديتهم في نجاح الاجتماع.

وتم عرض جملة من النقاط المهمة منها زيارة ملعب كرة اليد ومايحتاجه من متطلبات والتأكيد على ضرورة توفير المادة العازلة الخاصة به وأيضا التطرق إلى موضوع الزيارات الاجتماعية ولما لها من فائدة تعود عىي من نزورهم برفع معنوياتهم والتواصل معهم.

وبحث خلال الاجتماع كذلك مسودة اللائحة التنظيمية للرابطة وماوضع لها من تعديلات وتم التأكيد على إحالة الأوراق إلى مفوضية المجتمع المدني لاعتمادها والتأكيد على الالتزام لحضور الاجتماعات ودفع رسوم الاشتراك المتفق عليها.

وفي ختام الاجتماع حدد الاجتماع القادم على أن يكون يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2019.(وال – الزاوية) ب ع/ أ د

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