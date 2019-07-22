النصر  والاتحاد الليبي  يواجهان موكاف والجيش في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا و الكونفدرالية

القاهرة 22 يوليو 2019 (وال) – سحبت بمقر الاتحاد الأفريقي ” الكاف ” بالعاصمة المصرية القاهرة قرعة مسابقتي دوري أبطال أفريقيا و الكونفدرالية الأفريقية للموسم الرياضي 2019/2020 ،

وقرر” الكاف ” في القرعة التي سحبت – أمس الأحد – إعفاء 4 أندية من المشاركة في الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، وهي الأهلي المصري باعتباره صاحب الرقم الأكبر في تحقيق البطولة، ومازيمبي الكونغولي والمتقدم في التصنيف بالشهر الجاري، والترجي التونسي والوداد المغربي، بعد وصولهما للمباراة النهائية بالنسخة الماضية.

وسيشارك في هذه القرعة الأفريقية ممثلا ليبيا فريق النصر بطل أخر نسخة للدوري الليبي في دوري أبطال أفريقيا، وفريق الاتحاد حامل كأس ليبيا في الكونفدرالية .

وقد أوقعت القرعة فريق النصر الذي سيلعب في الدوري التمهيدي 64 من دوري أبطال أفريقيا في مواجهة فريق موكاف بطل جمهورية أفريقيا الوسطى، والمتأهل من هذا اللقاء سيقابل الفائز من مباراة الرجاء البيضاوي المغربي وبيرغاما الغامبي.

هذا وقد أوقعت القرعة ممثل ليبيا الأخر فريق الاتحاد والذي سيلعب في الدور التمهيدي من الكونفدرالية مع فريق الجيش النيجيري، سيما أن المتأهل من هذا اللقاء سيلاعب المتأهل من هذا اللقاء سيلاقي فريق حسنية أغادير المغربي.( وال – القاهرة ) س أ/ ع ع

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