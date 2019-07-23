التعاون يباشر تدريباته استعدادا للموسم الجديد

برغبة الحفاظ على الوجوه الشابة في الفريق وعدم الاستسلام لحالة الركود التي تمر بها الرياضة في ليبيا جراء توقف النشاط، بدأ فريق التعاون الأول لكرة القدم تدريباته استعدادا للموسم الجديد تحت إشراف المدرب عمر الديب.

وأنهى التعاون قبل توقف الممتاز مرحلة الذهاب في المجموعة الأولى بالمركز الخامس برصيد 18 نقطة بعد تنافس قوي مع فرق الأخضر والهلال والنصر والأهلي بنغازي.

وسيرتبط مشروع الاستمرار بعديد من الأمور على رأسها انتهاء عقد المدرب عمر الديب، واهتمام الأندية بأبرز لاعبي التعاون؛ ماسيجعل إدارة النادي أمام تحديات كبيرة ومعوقات يجب عليها أن تحلها.

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