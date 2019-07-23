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التعاون يباشر تدريباته استعدادا للموسم الجديد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

برغبة الحفاظ على الوجوه الشابة في الفريق وعدم الاستسلام لحالة الركود التي تمر بها الرياضة في ليبيا جراء توقف النشاط، بدأ فريق التعاون الأول لكرة القدم تدريباته استعدادا للموسم الجديد تحت إشراف المدرب عمر الديب.

وأنهى التعاون قبل توقف الممتاز مرحلة الذهاب في المجموعة الأولى بالمركز الخامس برصيد 18 نقطة بعد تنافس قوي مع فرق الأخضر والهلال والنصر والأهلي بنغازي.

وسيرتبط مشروع الاستمرار بعديد من الأمور على رأسها انتهاء عقد المدرب عمر الديب، واهتمام الأندية بأبرز لاعبي التعاون؛ ماسيجعل إدارة النادي أمام تحديات كبيرة ومعوقات يجب عليها أن تحلها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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