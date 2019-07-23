شلبي إلى الاتحاد السكندري

وافقة إدارة النادي الأهلي بنغازي على رحيل مدافعها أحمد شلبي هويدي إلى الاتحاد السكندري بعد إصرار اللاعب على خوض تجربة الإحتراف في الملاعب المصرية.

ووصل اللاعب إلى تونس وينتظر في هذه اللحظات تأشيرة الدخول إلى الأراضي المصرية للتوقيع على عقد الانضمام إلى الاتحاد السكندري ومن ثم الانتظام في التدريبات.

ويعد شلبي من أبرز الأسماء الشابة في خط دفاع الأهلي بنغازي ممن وقع عليهم الاختيار ليكون في الفريق الأول في المواسم الماضية.

ولن يكتفي شلبي من خلال انتقاله لفريق الاتحاد السكندري بالتواجد في الدوري المصري فقط بل سيشارك رفقة الفريق في منافسات البطولة العربية.

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