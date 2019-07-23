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الأولمبية الليبية تضع اللمسات الأخيرة لدورة الألعاب الأفريقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت لجنة وضع المعايير المكلفة من قبل اللجنة الأولمبية الليبية أعمالها لتحديد معايير المشاركة الليبية في دوري الألعاب الأفريقية بالمغرب شهر أكتوبر القادم حيث قامت بتسليم تقاريرها إلى مجلس الإدارة بعد تواصلها من الاتحادات الرياضية في وقت سابق.

وارتكز عمل اللجنة طيلة الفترة الماضية على حصر الأسماء القادرة على المنافسة في دورة الألعاب الأفريقية على الرغم من ترشيحات عديدة من قبل الاتحادات الرياضية لكن لجنة وضع المعايير لم تركز على فكرة العدد بقدر أهمية تواجد الأسماء القادرة على المنافسة الأفريقية الحقيقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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