الأولمبية الليبية تضع اللمسات الأخيرة لدورة الألعاب الأفريقية

اختتمت لجنة وضع المعايير المكلفة من قبل اللجنة الأولمبية الليبية أعمالها لتحديد معايير المشاركة الليبية في دوري الألعاب الأفريقية بالمغرب شهر أكتوبر القادم حيث قامت بتسليم تقاريرها إلى مجلس الإدارة بعد تواصلها من الاتحادات الرياضية في وقت سابق.

وارتكز عمل اللجنة طيلة الفترة الماضية على حصر الأسماء القادرة على المنافسة في دورة الألعاب الأفريقية على الرغم من ترشيحات عديدة من قبل الاتحادات الرياضية لكن لجنة وضع المعايير لم تركز على فكرة العدد بقدر أهمية تواجد الأسماء القادرة على المنافسة الأفريقية الحقيقية.

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