افتتاح أكاديمية صبراتة لتعليم أساسيات التنس

افتُتِحت بمدينة صبراتة أكاديمية خاصة بلعبة التنس لفئة الناشئين ممن تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات إلى 15 عاما وبمشاركة أكثر من 120 طفلا من الجنسين ذكورر وإناث يجري تدريبهم على مدار الأسبوع.

وتمتلك أكاديمية صبراتة للتنس الأرضي 5 ملاعب منها 4 معتمدة دوليا والهدف من إنشاء الأكاديمية إعطاء الفرصة للوجوه الشابة من أجل التألق في هذه اللعبة.

ويتم التدريب في الأكاديمية عبر مدربين معتمدين من قبل الاتحاد الدولي للعبة ومن أقوى التحديات التي ستواجههم سيكون تكوين منتخب وطني يمثل مدينة صبراتة والمنطقة الغربية لخدمة لعبة التنس وتطويرها مستقبلا في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية