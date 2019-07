أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد رفض المهاجم الويلزي غاريث بيل خوض المباراة الودية ضد بايرن ميونخ السبت الماضي.

حيث قال زيدان:

“قبل يومين، لم يكن بيل يرغب في اللعب لأن النادي كان يتفاوض على رحيله”.

وأضاف صانع ألعاب المنتخب الفرنسي والنادي الملكي سابقاً:

“اليوم بيل لاعب في ريال مدريد وقد كان ركناً أساسياً في خط هجوم الملكي إلى جانب الفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي كريستيانو رونالدو”.

أما بخصوص النادي الذي قد ينضم بيل إلى صفوفه أكد زيدان أنه لا يعرف أي شيء، مستبعداً فرضية صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدمات البرازيلي نيمار.

The post لماذا رفض غاريث بيل المشاركة في المباراة الودية ضد بايرن ميونخ؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا