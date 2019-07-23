السّبت .. سحب قرعة بطولة الأندية العربية في نسختها الثانية

الرياض 23 يوليو 2019 ( وال ) – حدّد الاتحاد العربي يوم السبت المقبل، إجراء قرعة بطولة الأندية العربية البطلة لكرة القدم ” كأس محمد السادس” ، وذلك بمدينة الرباط المغربية في نسختها الثانية، سيما أن النسخة الماضية والتي كانت تحت اسم الشيخ زايد قد توج بها فريق النجم الساحلي التونسي.

وسيشارك في هذه البطولة العربية للأندية البطلة 32 فريقاً، حيث سيمثل ليبيا في هذا المحفل العربي فريق الأهلي بنغازي باعتباره سفيراً لها، على خلاف أغلب الدول العربية المشاركة بهذه النسخة التي ستشارك بفريقين أو أكثر.

تقديم أفضل المستويات

هذا وستجرى منافسات دور الـ32 من هذه البطولة التي يشارك بها أندية قوية، في الفترة من 20 من شهر أغسطس وحتى السادس من شهر أكتوبر من العام 2019م ، فيما ستجرى قرعة دور الـ 16 في الثامن من شهر أكتوبر المقبل وتنطلق المنافسات ذاتها في 18 من أكتوبر القادم، بينما تنتهي منافسات دور الـ16 في 30 من شهر نوفمبر المقبل من العام م2019 .

ويسعى فريق الأهلي ممثل ليبيا في البطولة العربية للأندية،إلى تقديم مستوى يليق بسمعة وعراقة الكرة الليبية، وكذلك إلى تغيير صورة الحراك داخل المستديرة في ليبيا وأن يعود الدوري الليبي مجدداً، بالإضافة إلى إعطاء انطباع حسن على الأندية الليبية التي عادة ما تخرج من الأدوار الأولى خارجياً في كل المنافسات التي تخوضها.

الأهلي والتحضير للعربية

وسيدخل أبناء المدرب الجزائري رشيد بلحوت يوم الخميس المقبل في معسكر إعداد خارجي في مدينة حمام بورقيبة بتونس، تحضيراً للاستحقاق العربي المقبل، ومن خلال هذا المعسكر، الذي يتخلل العديد من المباريات الودية وسيقف الجهاز الفني على إمكانيات وقدرات اللاعبين في خوض غمار هذه المنافسات.

وبالنظر إلى تدعيم الفريق بعناصر جديدة، فإن إدارة اللعبة وضعت نصب عينيها العديد من الأسماء المحلية والمحترفة، لكن جميع الأسماء مازالت تحت قيد الدراسة.

يشار إلى أن المباراة النهائية من النسخة الثانية الحالية، سيحتضنها ملعب الرياضي بالعاصمة المغربية الرباط، واستطاع فريق النجم الساحلي من التتويج بالنسخة الماضية، وذلك بعد فوزه على فريق الهلال السعودي في المباراة النهائية التي جرت على ملعب العين بالإمارات. ( وال – الرياض ) س أ/ ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال