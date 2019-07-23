طقطق يسجل أول أهداف مع البورسعيدي المصري

الإسكندرية 23 يوليو 2019 ( وال ) – تمكن اللاعب الدولي ( مفتاح طقطق ) المحترف في صفوف المصري البورسعيدي من تسجل أول أهدافه مع فريقه، وذلك في اللقاء الودي الذي جمعه مع فريق الرجاء أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري المصري. في المباراة التي انتهى لصالح المصري بهدفين دون رد.

هذه المباراة التي جرت – الأحد الماضي – خلال معسكر الفريق الذي يقيمه حالياً ببرج العرب بالإسكندرية، قدم فيها اللاعب الدولي ( مفتاح طقطق ) مستوى ممتاز ورفيع نال إعجاب كل المتابعين للقاء، برهن فيه اللاعب على إمكانيته وقدراته لكي يكون لاعباً أساسياً بالفريق.

ولعبر ( طقطق ) البالغ من العمر ( 23 ) عاماً قرابة ( 75 ) دقيقة نجح من خلالها تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ( 28 ) ، وذلك عن طريق ركلة حرة مباشرة نفذها ( تويبه ) بإتقان ، فيما سجل زميلة ( حسين رجب ) الهدف الأول باللقاء.

يشار إلى أن هذا اللقاء هو الثالث من نوعه للاعب ( مفتاح طقطق ) حيث سبق له أن لعب مباراة أولى أمام فريق الرجاء وأخرى أمام فريق المصانع الحربية.( وال – الإسكندرية ) س أ / ع ع

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