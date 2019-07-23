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في صفقة انتقال حر.. بطل الكان يعزز صفوف نانت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نانت الفرنسي تعزيز صفوفه بلاعب وسط المنتخب الجزائري مهدي عبيد المتوج بكأس أمم أفريقيا في صفقة إنتقال حر قادماً من ديجون .

وأشار النادي الفرنسي بأنه ضم اللاعب الجزائري بعد ثلاث سنوات قضاها في صفوف ناديه السابق ديجون حيث وقع اللاعب عقداً يربطه بالكناري لثلاثة مواسم تمتد حتى صيف ألفين وأثنين وعشرين .

ولعب عبيد مع أندية لانس وديجون كما خاض تجربة في إنجلترا مع فريق نيوكاسل إضافة إلى باناثينايكوس اليوناني .

وكان عبيد ضمن تشكيلة محاربي الصحراء التي توجت بكأس أمم أفريقيا والتي إستضافتها مصر الأيام الماضية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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