الفرنسي نبيل فقير ينتقل إلى الليغا

أعلن ريال بيتيس الإسباني تعاقده مع الفرنسي نبيل فقير قادماً من ليون الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي ليصبح رابع صفقات الفريق الأندلسي خلال الموسم الجديد .

وتعاقد بيتيس مع اللاعب بعدما توصل لاتفاق مع ليون لضم نجمه الفرنسي لمدة أربعة مواسم وبالتحديد حتى صيف 2023.

وكشفت تقارير صحفية بأن بيتيس سيدفع 20 مليون يورو لضم اللاعب إضافة إلى 10 ملايين يورو كحوافز إضافية أخرى ستدفع في وقت لاحق .

وخاض فقير مع ليون 193 مباراة منذ عام 2013 حيث نجح في تسجيل 69 هدفاً وساهم في 46 هدفاً خلال المواسم الستة الماضية فيما شارك مع منتخب فرنسا في 21 مباراة وكان ضمن المنتخب الذي توج بمونديال روسيا 2018 .

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