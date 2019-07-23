مونشنغلادباخ يتعاقد مع “نجل تورام”

ضم فريق بروسيا مونشنغلادباخ الألماني المهاجم الفرنسي ماركوس تورام نجل المدافع الدولي السابق ليليان تورام قادماً من غانغان بعقد لمدة أربعة مواسم قادمة.

ووصل اللاعب إلى مقر النادي الألماني ليجري الفحوصات الطبية قبل تقديمه رسمياً لوسائل الإعلام.

ولم يكشف مونشنغلادباخ عن القيمة المالية للصفقة إلا أن وسائل إعلام ألمانية أشارت إلى أنها تتراوح من عشرة إلى اثني عشر مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ غانغان الفرنسي والذي ودّع دوري الأضواء في فرنسا الموسم الماضي.

وكان تورام صاحب الواحد والعشرين عاماً لعب مع سوشو في أول عقد احترافي عام ألفين واثني عشر لينتقل إلى غانغان حيث سجل اثني عشر هدفاً في أربعة وستين مباراة في الدوري الفرنسي.

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