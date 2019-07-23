مبابي ونيمار يخضعان لفحص المنشطات

فاجأت الوكالة الفرنسية لمكافحة المنشطات مقر تدريبات بطل الدوري المحلي باريس سان جيرمان قبل توجه انطلاق الوفد المرافق للفريق الأول الى الصين من أجل جولتهم الاستعدادية هناك.

وحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فقد تم اختيار أربعة لاعبين من كامل المجموعة لإجراء الفحوصات وهم كيليان مبابي نيمار دا سيلفا وأندير هيريرا وبابلو سارابيا.

وأكدت الصحيفة أن فحص المنشطات تم بسلاسة وهدوء تام من قبل الطرفين في مقر تدريب الباريسيين.

وتجدر الإشارة إلى أن باريس سان جيرمان يتأهب لإجراء 3 مباريات خلال الرحلة في آسيا وذلك قبل موعد مباراته أمام رين ضمن كأس السوبر الفرنسي في 3 من أغسطس المقبل.

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