تشيلسي يطيح ببرشلونة “ودياً”

تغلب تشيلسي الإنجليزي على برشلونة الإسباني بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم المقبل .

وسجل المهاجم الشاب تامي أبراهام أول أهداف الفريق الكاتالوني في الدقيقة 34 بعد خطأ فادح من لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس، وعزز روس باركلي تقدم البلوز في الدقيقة 81 من تسديدة خادعت الحارس البديل البرازيلي نيتو، قبل أن يقلص برشلونة الفارق في الوقت بدل الضائع للمباراة عبر الكرواتي راكيتيتش من تسديدة رائعة .

وسيخوض البلوغرانا ثاني مبارياته الاستعدادية بمعسكره في اليابان أمام فيسيل كوبي فيما سيعود تشيلسي إلى أوروبا لمواصلة استعدادات الموسم الجديد في البريمرليغ .

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