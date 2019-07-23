اخبار الرياضة

تشيلسي يطيح ببرشلونة “ودياً”

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب تشيلسي الإنجليزي على برشلونة الإسباني بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم المقبل .

وسجل المهاجم الشاب تامي أبراهام أول أهداف الفريق الكاتالوني في الدقيقة 34 بعد خطأ فادح من لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس، وعزز روس باركلي تقدم البلوز في الدقيقة 81 من تسديدة خادعت الحارس البديل البرازيلي نيتو، قبل أن يقلص برشلونة الفارق في الوقت بدل الضائع للمباراة عبر الكرواتي راكيتيتش من تسديدة رائعة .

وسيخوض البلوغرانا ثاني مبارياته الاستعدادية بمعسكره في اليابان أمام فيسيل كوبي فيما سيعود تشيلسي إلى أوروبا لمواصلة استعدادات الموسم الجديد في البريمرليغ .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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