فالفيردي: سنكون دائما الأفضل وعلى غريزمان التأقلم

علق مدرب برشلونة أرنستو فالفيردي على خسارة فريقه وديا أمام تشيلسي 2-1، بأنه راض عن مستوى اللاعبين خاصة الوافد الجديد الفرنسي أنطوان غريزمان.

ولكن فالفيردي قال إن المواجهة كانت صعبة في لحظات معينة وبنسق عال في لحظات أخرى، إلا أنه اعترف أنها كانت ذا إيقاع منخفض في كثير من الأحيان، مؤكدا أن أول 20 دقيقة كان المستوى جيد للغاية واستطاع اختبار لاعبيه.

وعن اللاعب الجديد القادم من أتلتيكو مدريد، قال فالفيردي أن طريقة لعبه ونسقه يخلق الخطر لأي منافس وعندما يستلم الكرة يسبب الكثير من المشاكل للخصوم لكن مازال عليه التأقلم والتعود على طريقة لعب برشلونة وكيفية الضغط على المنافسين.

كما عبر الإسباني عن مدى سعادته ببقائه على رأس بطل الليغا ومواصلة التجربة في هذا النادي العريق، وأكد أنهم سيحاولون جاهدين أن يكونوا الأفضل دائما والنظر للأمام بشكل مستمر.

ولم يرد المدير الفني للبلوغرانا الحديث عن اللاعبين الجدد قائلا إن الموسم القادم والمباريات سترينا ماذا سيحدث، كما رفض الحديث عن صفقة نيمار واحتمال قدموه للكامب نو، وقال “نيمار لاعب في فريق ثان وأنا لا أتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى”، على حد تعبيره.

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