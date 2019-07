المنير: لا أفكر العودة إلى ليبيا ..لماذا أعود؟!

المتوسط:

تحدث اللاعب الليبي محمد المنير المحترف ضمن صفوف لوس أنجلوس اف سي الأمريكي عن معاناة عائلته في ليبيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.

وقال محمد المنير في تصريحات لصحيفة “الجارديان” الإنجليزية، “الأوضاع في ليبيا صعبة للغاية، الحصول على الطعام كانت مهمة شاقة بالنسبة لنا، ومن يغادر منزله لا يعلم إذا كان سيتمكن من العودة ومشاهدة عائلته مجدداً أم لا؟.. كنت أرى جثث أصدقائي في الشوارع، الجميع كان يحمل السلاح بما فيهم الاطفال حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم”.

أضاف اللاعب الليبي، “الجميع كان يصطف في طوابير طويلة أمام البنوك من أجل الحصول على الاموال، تلك الطوابير كانت تضم 1000 شخص، كنا نعاني أيضاً من نقص الدواء، على الصعيد الشخصي والدتي تحتاج إلى الأنسولين وعندما نذهب إلى المستشفيات للحصول عليه لا نجده لأن الناس كانت تقوم بسرقة الادوية ثم تقوم ببيعه من أجل الحصول على الاموال”.

واختتم محمد المنير تصريحاته قائلاً، “لا أفكر في العودة إلى ليبيا ولماذا أعود؟، لا توجد جامعات، لا يوجد كرة القدم، لا يوجد شىء يستحق أن أعود من أجله إلى ليبيا في الوقت الحالي”.

