اللافي يصل بنغازي ويلتحق بتدريبات النصر

وصل ظهير أيمن فريق النصر ربيع اللافي إلى مدينة بنغازي وذلك للانضمام إلى تدريبات الفريق المقبل على المشاركة في دوري أبطال .أفريقيا

ويعتبر اللافي أحد ركائز النصر الموسم الماضي وقد أكد عضو اللجنة التسييرية للنادي عادل الأوجلي في تصريحات لـ218 أن عقد اللافي اننتهى مع النصر لكن الإدارة فتحت معه باب المفاوضات من جديد

وعلمت 218 أن ربيع اللافي سيدافع على ألوان النصر الموسم المقبل وأنه سيلتحق رسميا بتدريبات الفريق الذي يستعد لمواجهة تيميتي موكاف بطلِ فريقيا الوسطى لحساب الدور التمهيدي من دوري الأبطال.

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