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اللافي يصل بنغازي ويلتحق بتدريبات النصر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل ظهير أيمن فريق النصر ربيع اللافي إلى مدينة بنغازي وذلك للانضمام إلى تدريبات الفريق المقبل على المشاركة في دوري أبطال .أفريقيا

ويعتبر اللافي أحد ركائز النصر الموسم الماضي وقد أكد عضو اللجنة التسييرية للنادي عادل الأوجلي في تصريحات لـ218 أن عقد اللافي اننتهى مع النصر لكن الإدارة فتحت معه باب المفاوضات من جديد

وعلمت 218 أن ربيع اللافي سيدافع على ألوان النصر الموسم المقبل وأنه سيلتحق رسميا بتدريبات الفريق الذي يستعد لمواجهة تيميتي موكاف بطلِ فريقيا الوسطى لحساب الدور التمهيدي من دوري الأبطال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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