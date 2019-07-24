الكاف يعلن روزنامة تصفيات كان 2021

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم روزنامة مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون

ووضعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة العاشرة وحسب الروزنامة فسيقص فرسان المتوسط شريط مبارياتهم بمواجهة تونس في الحادي عشر من نوفمبر المقبل بينما سيستضيف منتخبنا نظيره التنزاني في التاسع عشر من نفس الشهر ليستقبل بعدها غينيا الاستوائية في أغسطس من العام المقبل.

أما في مرحلة الإياب فسيحل الفرسان ضيوفا على غينيا في أغسطس 2020 بينما سيستقبل المنتخب تونس في أكتوبر العام المقبل ويختتم التصفيات بمواجهة تنزانيا في نوفمبر 2020.

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