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الأهلي بنغازي يواصل تدريباته للبطولة العربية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل ممثل ليبيا في البطولة العربية للأندية الأهلي بنغازي تحضيراته في مقر النادي التاريخي بحي الزيتون تحت إشراف المدرب الجزائري رشيد بلحوت ومساعده ونيس خير.

أبناء المشوار الطويل يواصلون تدريباتهم بدون كلل أو ملل وعيونهم على تشريف ليبيا عربيا.

واختارت إدارة الأهلي بدء التدريبات محليا كمرحلة أولى قبل خوض معسكر تدريبي في تونس لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الفريق المقبل على المنافسة العربية.

مسؤولي نادي الأهلي أكدوا أن الميركاتو بالنسبة لهم لايزال مستمرا وسيم تعزيز الفريق بانتدابات محلية ولاعبين محترفين آخرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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