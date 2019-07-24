أكاديمية الوفاق للناشئين تواصل تدريباتها

لأن الجميع اتفق على أن التكوين الصحيح للنشىء هو أساس النجاج، فتحت مدرسة الناشئين بنادي الوفاق صبراتة لكرة القدم أبوابها منذ عام 2012 ليلتحق بها ما بين 100 إلى 120 طفل في فترة الصيف من جميع الفئات السنية وهي الأشبال والبراعم والفتيان والأواسط.

ويتدرّب الناشئين مدّة 3 أيام في الأسبوع بملعب نادي الوفاق من الساعة الخامسة وحتى السابعة ونصف مساءا بإشراف مدربين معتمدين من قبل إدارة النادي ويتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.

وتسعى المدرسة ببرامجها التدريبية لصقل المواهب والناشئين من الفئات السنية في كرة القدم، وتعتبر هذه الأنشطة خطوة في الطريق الصحيح فالتكوين السليم والاهتمام بالفئات السنية هو العمود الصلب الذي تبنى عليه النجاحات في المستقبل.

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