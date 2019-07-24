اخبار الرياضة

أكاديمية الوفاق للناشئين تواصل تدريباتها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لأن الجميع اتفق على أن التكوين الصحيح للنشىء هو أساس النجاج، فتحت مدرسة الناشئين بنادي الوفاق صبراتة لكرة القدم أبوابها منذ عام 2012 ليلتحق بها ما بين 100 إلى 120 طفل في فترة الصيف من جميع الفئات السنية وهي الأشبال والبراعم والفتيان والأواسط.

ويتدرّب الناشئين مدّة 3 أيام في الأسبوع بملعب نادي الوفاق من الساعة الخامسة وحتى السابعة ونصف مساءا بإشراف مدربين معتمدين من قبل إدارة النادي ويتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.

وتسعى المدرسة ببرامجها التدريبية لصقل المواهب والناشئين من الفئات السنية في كرة القدم، وتعتبر هذه الأنشطة خطوة في الطريق الصحيح فالتكوين السليم والاهتمام بالفئات السنية هو العمود الصلب الذي تبنى عليه النجاحات في المستقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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