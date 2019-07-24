المنخب الليبي للمحليين يهزم اتحاد طنجة ودياً في معسكره بالرباط

العنوان_الرباط

حقق المنتخب الليبي للاعبين المحليين لكرة القدم، التفوق في أولى مبارياته الودية خلال معسكره التدريبي الذي يقيمه في العاصمة المغربية الرباط،على حساب فريق اتحاد طنجة المغربي بهدفين دون ردّ، وذلك تحضيراً لملاقاة المنتخب التونسي في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين (الشأن) 2020م .

الشّوط الأوّل من المقابلة التي جرت – أمس الثلاثاء – على أرضية ملعب مدينة طنجة تمكّن فيها المنتخب الوطني للاعبين المحليين من إنهاء الشوط الأول لمصلحته بنتيجة هدف دون رد،سيما أن الهدف جاء بإمضاء اللاعب ( محمود عكاشة ) عند الدقيقة ( 25 ) .

في النصف الثاني من المواجهة طالب المدرب ( جلال الدامجة ) لاعبيه من التقدم أكثر نحو مرمى الحارس ( هشام المجهد )من أجل تعزيز نتيجة اللقاء بهدف ثاني، ومع مطلع الدقيقة ( 70 ) استطاع اللاعب ( محمد طلحة ) تسجيل الهدف الثاني بطريقة رائعة سكنت شباك الحارس ( هشام المجهد ).

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