تعرف على الأندية الأكثر ثراء في العالم لسنة 2019 

أعلنت مجلة فوربس الأمريكية الشهيرة عن أكثر الأندية الرياضية ثروة في العالم وجاءت القائمة بشكل موسع ولم تشمل كرة القدم فقط.

حيث جاء نادي دالاس كاوبويز الأمريكي الشهير بلعبة البسبول وصاحب الشعبية الضخمة أولا بثروة قدّرت بـ5 مليارات دولار. فيما كان الترتيب الثاني لنادي أمريكي أيضا وفي نفس اللعبة وهو نادي نييورك يانكيز بثروة بلغت 4.6 مليار دولار.

أما المركز الثالث فكان من نصيب نادي ريال مدريد الإسباني بثروة بلغت 4.24 مليار دولار أما العملاق الإسباني الآخر فجاء رابعا بثروة بلغت 4.02 مليار دولار ليستمر الصراع الأبدي بين الناديين حتى خارج الملاعب.

واعتلى نادي مانشستر يونايتد قائمة أندية إنجلترا الأكثر ثراء في العالم بحلوله سادسا بثروة قدرت بـ3.81 مليار، فيما جاء العملاق البافاري بايرن ميونخ سابعا بـ3.02 مليار دولار.

وجاء ترتيب أندية كرة القدم الأكثر ثراء في العالم على النحو التالي :

1-ريال مدريد الإسباني

2-برشلونة الإسباني

3-مانشستر يونايتد الإنجليزي

4-بايرن ميونخ الألماني

5-مانشستر سيتي الإنجليزي

6-تشيلسي الإنجيزي

7-ارسنال الإنجليزي

8-ليفربول الإنجليزي

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