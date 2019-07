كشف اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية “كونميبول” في بيان أصدره أمس الثلاثاء عن عقوبة الأرجنتيني ليونيل ميسي، على خلفية طرده من مباراة منتخب بلاده أمام تشيلي في “كوبا أمريكا 2019”.

وبحسب بيان الاتحاد فقد تأكد إيقاف ميسي مباراة واحدة، مع عدم الاتفاق على أي إيقاف إضافي آخر، على خلفية تصريحاته واتهاماته ضد الاتحاد القاري.

كما أشار البيان إلى أن عقوبة ميسي تضمنت أيضاً غرامة مالية بقيمة 1500 دولار أمريكي، تخصم تلقائياً من المبالغ التي سيستلمها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

هذا وأكد البيان أن هذه القرارات نهائية ولا يمكن استئنافها.

وكان ميسي، صرح بأن مسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية فاسدون، وحرموا الأرجنتين من التأهل لنهائي “كوبا أمريكا”، في تبريره للخسارة من البرازيل في نصف النهائي.

The post اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية يُعاقب ميسي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا