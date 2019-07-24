يوفنتوس يتخطى الإنتر في كأس الأبطال

حسم يوفنتوس مواجهته أمام إنتر ميلانو بركلات الترجيح ضمن بطولة كأس الأبطال الودية في المجموعة التي تقام بالصين .

وسجل الانتر أول أهداف المباراة عن طريق مدافع يوفنتوس دي ليخت بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة، وفي الشوط الثاني عدل البرتغالي كرستيانو رونالدو في الدقيقة 68، لينتهي زمن المباراة الأصلي بالتعادل بهدف لمثله ويحسم البيانكونيري المباراة بركلات الترجيح بأربعة ركلات مقابل اثنين .

وكان يوفنتوس قد فقد أولى مبارياته الاستعدادية بسنغافورة أمام توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في حين خسر النيراتزوري أمام مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل.

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