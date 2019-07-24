الاتحاد يتعاقد مع المريمي ثلاثة مواسم

تعاقد الاتحاد مع اللاعب محمد المريمي قادماً من فريق الأنوار في صفقة انتقال حر يتمد إلى ثلاثة مواسم تحضيراً لانطلاق الموسم المقبل .

وانتقل اللاعب إلى الاتحاد قبل يومين بعدما أكد المكتب الإعلامي لنادي الأنوار انتهاء الصفقة، حيث بدأ اللاعب في تدريباته مع الاتحاد والذي باشر تحضيراته للموسم الجديد الأيام الماضية .

ويستعد الاتحاد لخوض الدور التمهيدي من الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة فريق الجيش من النيجر في مباراة الذهاب التي ستجرى في أغسطس المقبل حيث سيلتقي المتأهل فريق حسنية أغادير المغربي في دور الـ32 من البطولة الأفريقية في سبتمبر المقبل .

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