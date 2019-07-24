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الاتحاد يتعاقد مع المريمي ثلاثة مواسم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد الاتحاد مع اللاعب محمد المريمي قادماً من فريق الأنوار في صفقة انتقال حر يتمد إلى ثلاثة مواسم تحضيراً لانطلاق الموسم المقبل .

وانتقل اللاعب إلى الاتحاد قبل يومين بعدما أكد المكتب الإعلامي لنادي الأنوار انتهاء الصفقة، حيث بدأ اللاعب في تدريباته مع الاتحاد والذي باشر تحضيراته للموسم الجديد الأيام الماضية .

ويستعد الاتحاد لخوض الدور التمهيدي من الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة فريق الجيش من النيجر في مباراة الذهاب التي ستجرى في أغسطس المقبل حيث سيلتقي المتأهل فريق حسنية أغادير المغربي في دور الـ32 من البطولة الأفريقية في سبتمبر المقبل .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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