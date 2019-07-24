الريال يطيح بالأرسنال.. والبايرن يتجاوز ميلان 

تغلب ريال مدريد الإسباني على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح ضمن كأس الأبطال الودية تحضيراً لانطلاق الموسم المقبل.

وتقدم الغانارز منذ الدقيقة العاشرة بواسطة مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت من علامة الجزاء بعد طرد المدافع ناتشو فيرنانديز، وعزز الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ تقدم المدفعجية في الدقيقة الرابعة والعشرين.

وفي الشوط الثاني قلص الويلزي غاريث بيل الفارق في الدقيقة السابعة والخمسين قبل أن يعدل ماركو أسينسيو النتيجة بعدها بدقيقتين، ليتجه الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الفريق المدريدي بثلاث ركلات مقابل أثنين ليحقق الميرينغي فوزه الأول ضمن معسكره التحضيري في أميركا.

وفي مباراة أخرى حقق بايرن ميونخ الألماني الفوز على ميلان الإيطالي بهدف نظيف على ملعب أرو هيد ستاديوم بمدينة كانساس الأميريكية.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الوسط ليون جوريتسكا بعد تمريرة من جوشوا كيميش ليضع الكرة في مرمى الحارس جيانلويجي دوناروما في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وشهدت المباراة الظهور الأول للمدرب الإيطالي ماركو جيامباولو منذ توليه قيادة ميلان خلفاً لجينارو غاتوزو والذي رحل عن الفريق نهاية الموسم الماضي .

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