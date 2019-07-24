اخبار الرياضة

“الأولمبية” تُشرك “الأسماء الكبيرة” بالدورة الأفريقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استبعدت اللجنة الأولمبية الليبية ضعفي عدد الرياضيين المرسلين من قبل الاتحادات الرياضية في مختلف الألعاب الذين سيشاركون في دورة الألعاب الأفريقية المقبلة.

وقررت لجنة المعايير الإبقاء على أصحاب الأرقام المميزة فقط والاعتماد على الكيف وليس الكم، حيث جاء القرار بعد عدة مشاورات ونقاشات بالتنسيق والتواصل المباشر مع كل اتحاد في البلاد.

وأصرت اللجنة إعطاء الفرصة للأسماء القادرة على المنافسة الفعلية ومقارعة أبطال القارة السمراء وتحقيق ميداليات ملونة بالنظر لأرقامهم وأزمانهم الدولية الأخيرة.

كما لم تغفل لجنة المعايير من الأخذ بعين الاعتبار ما تمر به الرياضة في ليبيا ماديا ولوجستياً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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