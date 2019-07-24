السباح حسونة يحرز المركز الثاني في بطولة العالم 

حصد السباح الليبي عدي حسونة المركز الثاني في تصفيات سباق 100 متر حرة في فعاليات بطولة العالم للسباحة المقامة حاليا بكوريا الجنوبية.

وجاء عدي في الترتيب الثاني ضمن مجموعته في تصفيات هذا السباق واستطاع تحقيق رقم 52.34 ثانية محسناً بذلك رقمه السابق ومحققاً رقماً ليبياً جديداً.

ومن جهته قال المدرب الوطني طه البركي عبر صفحة اتحاد السباحة في “فيسبوك” إن المشاركة الليبية في مجملها تعتبر إيجابية وتبشر بالخير لهذه الرياضة في بلادنا وتتمثل في عدي حسونة ومحمد ساسي.

وأكد البركي أن الاعتماد على الناشئين سيعطي ثماره ويعود بالنفع على السباحة الليبية خاصة أن هناك لاعبين ليبيين في هذه الفئة العمرية يملكون أرقاما عربية أفريقية.

وأصر المدرب الوطني على استمرارية المشاركة في البطولات العربية والقارية لمدة ثلاث سنوات على أقل تقدير لنستطيع التوجه للعالمية والمنافسة على الألقاب الكبرى.

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