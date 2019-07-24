المصري حجازي يطمئن جمهوره بعد العملية

خضع مدافع المنتخب المصري ونادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، أحمد حجازي، لعملية جراحية في كاحل القدم تكللت بالنجاح.

وبعد خروجه من غرفة العناية غرد حجازي على حسابه الرسمي “تويتر” مطمئنا جمهوره “اجريت امس عملية جراحية تمت بنجاح لإزالة عظمة زائدة في الكاحل كانت مؤجله منذ نهاية الموسم الماضي لارتباطي بمباريات مع النادي والمنتخب”.

وأضاف “سأكون جاهزا لمنافسات الموسم القادم قريبا إن شاء الله”.

ولم يوفق اللاعب في الارتقاء إلى الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مع فريقه وست بروميتش ألبيون.

ولم يكن حظ حجازي أوفر مع الفراعنة إذ خرج معهم من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 مبكرا منذ الدور 16 بخسارة أمام جنوب افريقيا.

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